الهجرة والمهجرين: توزيع النفط الأبيض على مخيمات النازحين في كردستان

2022/01/22 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين استمرارها بتوزيع مادة النفط الابيض للنازحين في المخيمات التي تقع في اقليم كردستان.

وأوضح بيان لمدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان الوزارة قامت بتوزيع أكثر من مئة وسبعين الف لتر من مادة النفط الابيض على الاسر النازحة في مخيمين بمحافظة دهوك ومخيم الخازر في محافظة اربيل وبواقع مئة لتر للاسرة الواحدة مضيفا ان الوزارة ستواصل توفير مادة النفط الابيض للاسر النازحة في المخيمات لحين انتهاء موجة البرد التي تشهدها البلاد.

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