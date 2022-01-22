السليمانية تغير أوقات الدوام الرسمي

2022/01/22 | 14:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت محافظة السليمانية، اليوم السبت، تغير أوقات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية.وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بسبب تحسن الطقس نوعا ما وعودة الحياة الى طبيعتها في المحافظة سيبدأ دوام الدوائر الحكومية يوم غد الأحد في الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية …

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