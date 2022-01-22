2022/01/22 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اكد عضو مجلس النواب السابق ايوب الربيعي، السبت، أن استثمار حقل المنصورية الغازي سيوفر 5 الاف فرصة عمل.
وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استثمار حقل المنصورية الغازي ثاني اكبر حقول العراق بالاحتياطات الغازية يمثل خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة في البلاد وخلق الاكتفاء الذاتي من ملف الغاز الطبيعي لمختلف الاستخدامات خاصة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: استثمار حقل المنصورية الغازي سيوفر 5 الاف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد عضو مجلس النواب السابق ايوب الربيعي، السبت، أن استثمار حقل المنصورية الغازي سيوفر 5 الاف فرصة عمل.
وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استثمار حقل المنصورية الغازي ثاني اكبر حقول العراق بالاحتياطات الغازية يمثل خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة في البلاد وخلق الاكتفاء الذاتي من ملف الغاز الطبيعي لمختلف الاستخدامات خاصة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: استثمار حقل المنصورية الغازي سيوفر 5 الاف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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