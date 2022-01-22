نائب سابق: استثمار حقل المنصورية الغازي سيوفر 5 الاف فرصة عمل

2022/01/22 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد عضو مجلس النواب السابق ايوب الربيعي، السبت، أن استثمار حقل المنصورية الغازي سيوفر 5 الاف فرصة عمل.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استثمار حقل المنصورية الغازي ثاني اكبر حقول العراق بالاحتياطات الغازية يمثل خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة في البلاد وخلق الاكتفاء الذاتي من ملف الغاز الطبيعي لمختلف الاستخدامات خاصة […]

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