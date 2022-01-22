نوري المالكي يكشف آخر مستجدات موقف ’الإطار التنسيقي’ من الحكومة المقبلة

2022/01/22 | 14:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت، أن موقف الاطار التنسيقي قوي وموحد.

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وقال المالكي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الثاني 2022)، "‏لمن يسأل عن الإطار بدافع الحرص، نقول إن الاطار التنسيقي⁩ قوي متماسك وموقفه موحد"، مشيراً إلى أن "افكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور".

وأضاف أن "الاطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة او عدمها) وهو حريص على ان تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع اي حالة تداعٍ للعملية السياسية".

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