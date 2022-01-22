المرصد السوري: “داعش” يسيطر على سجن “غويران” ولديه رهائن

2022/01/22 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على سجن غويران ، مؤكدا أنه لا يزال يشهد اشتباكات مع عناصر داعش الذين يحتجزون رهائن.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، ان 45 عنصرا من داعش قتلوا في الاشتباكات، واصفا عملية الفرار والسيطرة على السجن بالخطر الكبير على المنطقة لأنه يضم 19 ألف عنصر من داعش .

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