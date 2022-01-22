واشنطن تدعو إلى “وقف التصعيد” في اليمن بعد غارة استهدفت سجن صعدة

2022/01/22 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الولايات المتحدة إلى وقف التصعيد في اليمن بعد سقوط ما لا يقلّ عن 70 قتيلاً في غارة جوّية على سجن في صعدة.

ونقل البيان عن وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن قوله إنّ الولايات المتحدة قلقة جدا من التصعيد في اليمن داعيا جميع أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقُتل سبعون شخصا على الأقلّ وأصيب 138 بجروح في غارة على سجن في صعدة التي تُعتبر معقلا للحوثيين وذلك بعد أيّام فقط من هجوم الحوثيّين المتعمّد على أبو ظبي.

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