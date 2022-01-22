بطاقة 100 الف برميل.. وضع حجر الاساس لمحطة معالجة النفط الخام في الرقعة الاستكشافية 9

2022/01/22 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت شركة النفط الوطنية، اليوم السبت، عن وضع حجر الاساس لمحطة معالجة النفط الخام في الرقعة الاستكشافية 9 بطاقة 100 الف برميل.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم وضع وضع حجر الاساس لمحطة معالجة النفط الخام في الرقعة الاستكشافية 9 بطاقة 100 الف برميل".

وأضافت ان "رئيس الشركة احسان عبدالجبار اسماعيل اكد على ان مشروع تطوير حقل الفيحاء النفطي من المشاريع المهمة لإنتاج النفط الخفيف، وهو احد الحقول الحدودية".

وتابعت انها "تستهدف من هذا المشروع انتاج يصل إلى 100 الف برميل من النفط الخام بالإضافة الى انتاج كميات من الغاز بطاقة 135 مقمق في مرحلة مستقبلية لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وبحسب البيان، لفت اسماعيل الى "انه رغم التحديات فإن وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تخططان لزيادة الانتاج خلال الأعوام القادمة، ما يؤدي الى زيادة الايرادات المالية للخزينة الاتحادية وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للشعب".

واشار رئيس شركة النفط الوطنية الى "اهمية تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمصادر البديلة للطاقة الاحفورية التي تقلل من استخدام الوقود الاحفوري وبالتالي يقلل من النفقات، مشيرا الى ان العالم متجه نحو الطاقة النظيفة بلا تراجع".

واكمل البيان: "كما أشار مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة الى اهمية تطوير هذا الحقل لكونه احد الحقول الحدودية وايضا لاننا نستهدف ولأول مرة تطوير مكمن معقد، مشيرا الى عمليات تطوير الحقل بدأت في عام 2014 مع شركة كويت اينرجي ولاحقا مع شركة UEG الصينية وتم حفر اول بئر استكشافية وكانت النتائج مشجعة، مؤكدا ان النفط المنتج من الرقعة الاستكشافية 9 يصنف من أفضل أنواع النفوط عالميا".

ونوه البيان، الى ان "المدير التنفيذي لشركة UEG الصينية "سونك يو " قال ان هذه لحظات مهمة لشركتنا وهي وضع حجر الاساس لتطوير الرقعة الاستكشافية 9 في حقل الفيحاء، مستعرضا من خلال شرح توضيحي مراحل العمل والخطط المستقبلية لتطويره".

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