دولة القانون: إلغاء جلسة البرلمان سيظهر تحالفات جديدة ويغير المعادلة السياسية

2022/01/22 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف ، السبت ، أن إلغاء جلسة البرلمان الأولى سيغير المعادلة السياسية من جديد.وقال مخيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه “في حال جاء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء جلسة البرلمان الأولى سيتم تغيير المعادلة السياسية بشكل كبير” مشيراً إلى أنه “من المرجح أن […]

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