2022/01/22 | 14:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، استمرار تساقط الامطار والثلوج بالعديد من المناطق في العراق.وقال عطية، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الاجواء المستقرة تسيطر على عموم مدن الوسط والجنوب والغربية”، مشيراً إلى أن “مدن شمال البلاد ستتعرض لموجة من الامطار الخفيفة ترافقها الثلوج على المرتفعات”.وأضاف أن “الموجة الباردة متوقع […]

ظهرت المقالة متنبئ جوي لـ “ايرث نيوز”: الامطار والثلوج مستمرة في هذه المناطق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي لـ “ايرث نيوز”: الامطار والثلوج مستمرة في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي لـ “ايرث نيوز”: الامطار والثلوج مستمرة في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).