المالكي يكشف حال الاطار ويؤكد على التوافق

2022/01/22 | 14:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة او عدمها).

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