جهة سياسية تكشف حقيقة تنظيم “اشباح الصحراء”

2022/01/22 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مجلس انقاذ الانبار، اليوم السبت، حقيقة وجود تنظيم مسلحة يدعى بـ “اشباح الصحراء” مدعوم من قبل جهة سياسية سنية.وقال رئيس المجلس حميد الهايس، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “الانباء التي تحدثت عن وجود ما يسمى بتنظيم اشباح الصحراء، غير صحيحة فلا يوجد هكذا تنظيم على الأرض، خصوصاً ان كل صحراء الأنبار هي […]

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