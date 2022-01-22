طار في الجو وقتل فورًا.. كاميرا توثق آخر لحظات حياة لص يقود دراجة نارية

2022/01/22 | 14:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، رصدت كاميرا طائرة مروحية لحظة وقوع حادث سير مروّع بين دراجة نارية مسروقه وسيارة سيدان على شارع بمنطقة ويست هيل، وأسفر ذلك عن مقتل سائق الدراجة الذي طار في الجو نتيجة قوة الاصطدام، كما أصيب شخصان كانا في السيارة.

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