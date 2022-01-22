واشنطن تعلق 44 رحلة جوية إلى الصين بسبب القيود الصحّية

2022/01/22 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت واشنطن تعليق 44 رحلة ركّاب من الولايات المتحدة إلى الصين بسبب القيود الصحّية التي فرضتها بكين على شركات الطيران الأميركية.

وقالت وزارة النقل الأميركيّة إنّ هذا الإجراء يتعارض مع المصلحة العامّة ولا ينبغي معاقبة الشركات الأميركيّة التي تتّبع جميع القواعد الصينيّة المتعلّقة ببروتوكولات ما قبل الإقلاع والتواجد على متن الطائرة.

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