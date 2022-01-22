التحالف: التقارير عن استهدافنا مركز احتجاز في صعدة عارية من الصحة

2022/01/22 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن ما تمّ تداوله من تقارير حول استهدافه لمركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنيّة.

وقال المتحدّث باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان، إنّ ادعاء الميليشيات الحوثيّة عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة ومزاعمها عن وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله غير صحيحة.

وأكد المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية.

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