2022/01/22 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الماوي لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية يدفعان إلى المزيد من الاحتجاج والنضال1. في تأزم الوضع الاجتماعي:( من ارشيف الشيوعيين الماويين-تونس- جريدة صوت المقاومة جويلية 2006)(2006- 2022 زادت اوضاع الشعب تدهورا)ما إن حلّ موسم الصيف حتى بادرت السلطة كعادتها في مثل هذه الفترة من كلّ سنة إلى الهجوم على قفة "المواطن" وجيبه من خلال الترفيع الجنوني في أسعار المواد الأساسية كالسكر وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية - محمد علي الماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية - محمد علي الماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).