اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح9 - عباس علي العلي

2022/01/22 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي مهما تعددت النظريات البحثية التي تسلك طريق واحد أو مسلمة أو مقدمة واحدة لتفسير ولادة ونشوء اللغة، ستجد نفسها تتوقف عند نقطة واحدة نهائية لا يمكن العبور منها لتكون قانونا عاما نسبيا في حل لغز نشأة اللغة، فكل الدراسات والنظريات التي تستند مثلا على الفهم الديني المتأتي من نصوص دينية أمن بها بعض البشر تعدينا إلى نهاية محددة وليست بداية حقيقية، فتعليم آدم سواء في النص التوراتي أو القرآني لا يمكن أن يتم ......





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