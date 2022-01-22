هاشم يحتفل بعيد زواجه - نبيل عودة

2022/01/22 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة من الأدب الساخر: نبيل عودةبعد يومين تحل ذكرى زواج هاشم ال 25.



زوجته منذ أسبوع ترجوه انه حان الوقت ليحتفلا بعيد زواجهما.



عبس هاشم وقال:- الانسان يحتفل بالأعياد، والزواج ليس عيدا، بل رباطا مزعجا للرجل.



- وهل ازعجتك بشيء يا زوجي العزيز؟ هل طلبت منك يوما ان تعد وجبة غذاء؟ هل قلت لك يوما ان تجلس مع أحد اطفالك حين أكون مشغولة بتنظيف البيت واعداد الطعام والطفل يبكي لأنه جائع، وانت مستلقي ......





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