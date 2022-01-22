بيتكوين تهوي 48% وتريليون دولار تبخرت بأيام

2022/01/22 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعمقت خسائر العملة المشفرة الأشهر “بيتكوين” لتهوي، اليوم السبت، دون 36 ألف دولار، لتفقد بذلك 48% من أعلى قيمة تحققت لها فوق 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي.تهاوي بيتكوين أفقدها 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما تسبب بتبخر أكثر من تريليون دولار من القيمة الرأسمالية لمجمل سوق العملات المشفرة.تتفاقم التراجعات […]

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