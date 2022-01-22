العراق يفقد 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة الكهربائية

2022/01/22 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت،

فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "منظومة الطاقة الكهربائية

لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار

اطلاقات الغاز المورد

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