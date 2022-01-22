القبض على متهمين بحوزتهم مخدرات في بغداد والنجف

2022/01/22 | 15:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد والنجف.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، ألقت مفارز مكافحة المخدرات القبض على (11) متهما في محافظتي بغداد والنجف ضبط بحوزتهم (2 …

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