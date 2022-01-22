النفط تضع حجر الأساس لمحطة تعالج النفط الخام في البصرة

2022/01/22 | 15:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة النفط الوطنية، السبت، وضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط الخام في الرقعة الاستكشافية.

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وأكد رئيس شركة النفط الوطنية احسان عبدالجبار اسماعيل، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الثاني 2022)، "حرص الشركة والوزارة على تنفيذ خططها في تنفيذ مشاريع تطوير الرقع الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الانتاج من النفط الخام، جاء ذلك خلال رعايته حفل وضع حجر الاساس لمحطة معالجة النفط الخام للرقعة الاستكشافية التاسعة ضمن حقل الفيحاء النفطي في محافظة البصرة بطاقة 100 الف برميل باليوم".

وقال اسماعيل: إن "مشروع تطوير حقل الفيحاء النفطي من المشاريع المهمة لانتاج النفط الخفيف، وهو أحد الحقول الحدودية، وتستهدف النفط الوطنية من هذا المشروع إنتاج يصل إلى 100 الف برميل من النفط الخام بالاضافة الى انتاج كميات من الغاز بطاقة 135 مقمق في مرحلة مستقبلية لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف اسماعيل أنه "رغم التحديات فإن وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تخططان لزيادة الانتاج خلال الأعوام القادمة ، مايؤدي الى زيادة الايرادات المالية للخزينة الاتحادية وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للشعب".

وأشار إلى "أهمية تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمصادر البديلة للطاقة الاحفورية التي تقلل من استخدام الوقود الاحفوري وبالتالي يقلل من النفقات، مشيرا الى ان العالم متجه نحو الطاقة النظيفة بلا تراجع".

من جانبه، أشار مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة إلى "أهمية تطوير هذا الحقل لكونه احد الحقول الحدودية وايضا لاننا نستهدف ولاول مرة تطوير مكمن معقد، مشيرا الى عمليات تطوير الحقل بدأت في عام 2014 مع شركة كويت اينرجي ولاحقا مع شركة UEG الصينية وتم حفر اول بئر استكشافية وكانت النتائج مشجعة، مؤكدا ان النفط المنتج من الرقعة الاستكشافية 9 يصنف من أفضل أنواع النفوط عالميا، مضيفا لدينا خطط مستقبلية واعدة لتطوير مكامن الحقل، مشيدا بجهود العاملين في الشركة و القوات الامنية ودورها في تحقيق هذا الانجاز".

وقال المدير التنفيذي لشركة UEG الصينية "سونك يو"، أن "هذه لحظات مهمة لشركتنا وهي وضع حجر الاساس لتطوير الرقعة الاستكشافية 9 في حقل الفيحاء، مستعرضا من خلال شرح توضيحي مراحل العمل والخطط المستقبلية لتطويره".

وأجرى رئيس الشركة "جولة ميدانية في الحقل يرافقه السيد النائب الثاني لشركة النفط الوطنية ليث الشاهر و مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة و مدير عام العقود والتراخيص البترولية وعدد من المسؤولين في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية".

وحضر حفل وضع حجر الاساس قائد عمليات البصرة وعدد من القادة الامنيين في محافظة البصرة.

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