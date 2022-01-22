2022/01/22 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..طالب مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، السبت، وزارة الصناعة بتوضيحات حول أسباب عدم مباشرة الشركات الروسية بمهام عملها في استثمار معامل الزجاج في مدينة الرمادي .وقال الطرموز لوكالة /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية خاطبت وزارة الصناعة لمعرفة المزيد من الايضاحات حول عدم مباشرة الشركات الروسية لاستثمار معمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تخاطب الصناعة بخصوص الاستثمار الروسي في معامل الزجاج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تخاطب الصناعة بخصوص الاستثمار الروسي في معامل الزجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).