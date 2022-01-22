دراسة: لقاح كورونا لا يقلل من الخصوبة.. ولكن!

2022/01/22 | 15:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التطعيم ضد فيروس “كورونا” المستجد لا يقلل من فرص الحمل للأزواج ‏الذين يسعون للإنجاب، لكنها أوضحت أن الرجال المصابين بـ(كوفيد-19) يعانون على الأقل من ‏‏”انخفاض قصير الأمد في الخصوبة”.‏ واعتمد الباحثون في دراستهم التي نشرت الأسبوع الحالي في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، على بيانات من الأشخاص الذين سجلوا […]

ظهرت المقالة دراسة: لقاح كورونا لا يقلل من الخصوبة..



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