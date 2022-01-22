2022/01/22 | 15:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي… شوارع مدمرة وازقة محطمة وطرق مميتة ومديرية المرور وامانة بغداد يحصدون المليارات وتذهب الى جيوب المفسدين .الاعمار والخدمات معدومة و عراك مستمر على أخذ المالات والمواطن هو الضحية .يتم الان حفر الشوارع وتبقى الى عدة اشهر بدون اكساء وتدمير للمركبات وكثرة المطبات ولا نعلم اينالتنسيق والمتابعة بين الامانة ومديرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب التنسيق وعراك على المالات بين الأمانة والمرور!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب التنسيق وعراك على المالات بين الأمانة والمرور!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).