بعد انتشار اوميكرون .. الصحة تتحدث عن دوام الطلبة في المدارس والجامعات

2022/01/22 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفَتْ وزارة الصحة، اليوم السبت، إصدار

توصيات لإيقاف الدوام الحضوري في

الجامعات والمدارس، على الرغم من

ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم

العبيدي، للصحيفة الرسمية، إن

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