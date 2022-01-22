الشيخ جراح برد ورياح وركام

2022/01/22 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

لعله واحد من أعرق الأحياء السكنية في

مدينة القدس، وكان يسكنه سبعة عشر ألف

فلسطيني لوقت قريب تناثروا بفعل قرارات

الإحتلال الصادمة، ولم يتبق سوى بضع

مئات منهم، ومن بينهم عائلة صالح

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