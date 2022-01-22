الكرد وعبارة العراق

2022/01/22 | 15:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي..عندما يتحدث الإخوة الكرد في الفضائيات ، يردون دائما عبارة العراق بدلا من أن يقولوا الوطن ، أو البلد ، أو يرددون الحكومة العراقية بدلا من عبارة الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية ، وهي عبارات تدخل في خانة كون المتحدث خارج منظومة الوطن أو يمثل جهة أجنبية ، وقد بعدها […]

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