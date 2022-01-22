الإعمار والإسكان تعلن عن خطة ’شاملة’ لإعادة تأهيل الطرق والجسور

2022/01/22 | 15:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، السبت، خطة شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية للطرق والجسور.

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وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حسين جاسم كاظم للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (22 كانون الثاني 2022)، إن "الدائرة مسؤولة عن الطرق الخارجية التي تقع خارج حدود امانة بغداد، وكذلك الطرق الخارجية التي تقع خارج حدود البلديات للمحافظات"، لافتا إلى أن "الوزارة ماضية بخطتها الاستثمارية من أجل التعاقد مع إحدى الشركات المختصة العالمية لتنفيذ الطريق حسب ما متوفر من اموال".

أعمال الصيانة

وأشار كاظم إلى أن "موضوع الصيانة للجسور يحتاج إلى تمويل، وأن دائرة الطرق والجسور لديها تمويل خاص غير الخطة الاستثمارية التي يجب أن تكون لتوسعة الشبكة الحالية"، مبيناً أن "أعمال الصيانة للدائرة ترافقها أعمال قشط، وتكون وفق فقرات معدة مسبقا وتتم المباشرة بقشط التشوهات للطرق في حال وجود فقرة تعاقدية تنص على هذا الأمر ويتم اكسائها وفق المخططات من قبل الدائرة".

واوضح أنه "من خلال إجراءات خاطئة في العام 2013 تم تحويل مبالغ الصيانة من الاستثمارية الى التشغيلية ما عقد الموضوع اكثر خاصة عند توقف الموازنة الاستثمارية في العام 2014 نتيجة دخول عصابات داعش الارهابية إلى العراق"، منوها إلى أنه "يفترض أن تنفذ أعمال الصيانة دون تأخير، حتى لا تزيد كلفتها والمهم أن تكون ضمن توقيتها".

وأكد كاظم أنه "تم اعداد خطة متكاملة في نهاية العام الماضي، لمدة ثلاث سنوات تمضنت الطرق الرئيسة والجسور التي تحتوي على مشاكل انشائية"، مبيناً أن "هناك 20 جسراً سيتم شمولها في هذه الخطة".

ولفت إلى أن "هناك 2000 كيلومتر من الطرق سيتم إعادة تأهيلها وصيانتها، من ضمنها طريق بغداد - كركوك ، كونه طريقاً مهماً تأخر انجازه، لكن من خلال مناشدات المواطنين، جاءت المباشرة لعملية التأهيل التي تستهدف طريق بطول 400 كم ذهاباً واياباً"، مؤكدا ان "اعمال الصيانة ستشمل المقاطع المتضررة واعادة اكسائها بالاسفلت المحسن من اجل مقاومة الأحمال على هذا الخط، وأن الدائرة باشرت بجزء من الطرق، وما زالت اعمال الصيانة مستمرة".

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