وزير العدل اللبناني يصل إلى بغداد

2022/01/22 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل وزير العدل اللبناني هنري خوري، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد.وقال مصدر مطلع لـ”النور نيوز”، ان “وزير العدل اللبناني وصل الى بغداد، وكان في استقباله وزير العدل العراقي ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي مسلم متعب ورئيسي محكمتي استئناف الرصافة والكرخ وعدد من المدراء العامين”.

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