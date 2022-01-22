“يتنعمون بخيرات العراق”.. نائب عن القانون يطالب بإعدام الإرهابيين القابعين بالسجون

2022/01/22 | 15:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر كاظم الساعدي، السبت، بإعدام الإرهابيين المحكومين بالاعدام في السجون العراقية، ردا على هجوم العظيم في ديالى.وقال الساعدي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “تزايد النشاط الارهابي وتكرار جرائم استهداف قواتنا المسلحة يحمل الحكومة مسؤولية سياساتها وخططها الامنية، وضرورة إعادة النظر بها، وبالجهد الاستخباري”.[…]

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