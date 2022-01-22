الدواعش بعد كل هجوم يذهبون إلى بيوتهم والجيش يبحث عنهم في جبال حمرين …….

2022/01/22 | 15:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد صادق… بعد أن انتهى الدواعش من هجومهم الأخير عند الفجر على لواء مشاة في الجيش العراقي في منطقة (العظيم) في محافظة (ديالي) وقتلوا 11 جنديا كانوا نائمين يحرسهم جندي واحد مستيقظ، كما جاء في الخبر، رجع الدواعش إلى بيوتهم سالمين غانمين وناموا آمنين مطمئنين، فرحين مسرورين بما أنجزوا في غزوتهم من عمل […]

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