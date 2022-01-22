بصعوبة.. يد العراق تخسر امام ايران بفارق 3 نقاط

2022/01/22 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خسر المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم السبت، أمام المنتخب الإيراني، بنتيجة 25-28.وخسر المنتخب بعد أن قدم مباراة كبيرة احرج خلالها الفريق الإيراني الذي واجه صعوبة في حسم المباراة بالدقائق الأخيرة.ويخوض المنتخب العراقي ثاني مبارياته عصر يوم الاثنين المقبل، امام المنتخب البحريني لكرة اليد.ووقع المنتخب الوطني العراقي ضمن المجموعة الثانية والتي […]

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يد العراق تخسر امام ايران بفارق 3 نقاط أولاً على ايرث نيوز.

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