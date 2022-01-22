بعد مجزرة ديالى.. 'أبو مازن' يدعو لعملية عسكرية تلاحق داعش

2022/01/22 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري (أبو مازن)، اليوم السبت، إلى إطلاق عملية عسكرية تلاحق العصابات الارهابية في المناطق الرخوة.

وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر، "بعد جريمة العظيم التي راح ضحيتها 11 مقاتلا من ابطال جيشنا الباسل، لابد من اطلاق عملية عسكرية تلاحق العصابات الارهابية لتنظيف هذه المناطق".وأضاف، "لابد من التنسيق بين قيادات العمليات في المحافظتين (ديالى، وصلاح الدين) لمنع الخروقات الامنية".

واستشهد يوم أمس، 11 منتسباً في الجيش العراقي، بعد تعرض لعصابات داعش، في محافظة ديالى.

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