منظمة السياحة العالمية: ارتفاع بنسبة 4٪ في عدد السياح الدوليين الوافدين في عام 2021

2022/01/22 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لمنظمة السياحة العالمية شهدت السياحة العالمية انتعاشًا بنسبة 4٪ في عام 2021، مقارنة بعام 2020 (415 مليون مقابل 400 مليون).

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