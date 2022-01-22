الحوثيون يعلنون ارتفاع عدد ضحايا استهداف السجن إلى 82 قتيلا

2022/01/22 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الغارة الجوية التي شهدتها محافظة صعدة شمالي البلاد، أمس الجمعة، جزءا من هجوم جوي وبري مكثف يمثل تصعيدا في الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ سنوات.

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