بعد مجزرة العظيم.. جهاز مكافحة الإرهاب يتوعد برد قوي وعمليات نوعية

2022/01/22 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد جهاز مكافحة الإرهاب برد قوي وعمليات نوعية ضد عناصر داعش في ديالى ومحافظات أخرى لرد اي هجمات محتملة من التنظيم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان إن العملية الأمنية التي تم تنفيذها الجمعة ستليها عمليات كبيرة وسيكون عملنا قوياً يفاجئ الإرهابين، مشيراً الى استمرار الجهاز بالتنسيق مع القوات الأمنية الأخرى، من خلال جهد استخباراتي لضرب خلاياه النائمة.

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