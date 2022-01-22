المالكي يؤكد تماسك القوى المنضوية في الإطار التنسيقي

2022/01/22 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تماسك القوى المنضوية في الإطار التنسيقي فيما بينها.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر إن الإطار التنسيقي‬ قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور.

وأضاف أن الإطار مجمع على التمسك بموقف واحد في المشاركة او عدمها وهو حريص على ان تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع اي حالة تداعٍ للعملية السياسية.

السلام عليكملمن يسال عن الاطار بدافع الحرص، نقول ان #الاطار_التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور…

— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) January 22, 2022

والاطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة او عدمها) وهو حريص على ان تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع اي حالة تداعٍ للعملية السياسية #المالكي

— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) January 22, 2022

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