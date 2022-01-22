الكاف يعلن عن أفضل لاعب وحارس مرمى في مجموعات كأس إفريقيا

2022/01/22 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهاجم منتخب الكاميرون، فينسينت أبو بكر، كأفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وكتب الـ”كاف” عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل..



بعد تسجيله لخمسة أهداف في دور المجموعات، فينسينت أبو بكر، مهاجم الكاميرون، استحق لقب أفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا”.

وأعلن الـ”كاف” أيضا، عن اختيار حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، كأفضل حارس في مرحلة المجموعات.

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