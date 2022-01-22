الإرهاب من جريمة العظيم إلى صعدة المنفذ واحد،

2022/01/22 | 16:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي… ماحدث اليوم في ناحية العظيم في محافظة ديالى في استشهاد ١١جندي عراقي لم تكن هذه الجريمة الأولى ولم تكن الأخيرة، سبقتها مئات العمليات الجبانة وبنفس الأسلوب، لذلك بات عمليات الغدر بالجنود من أبناء الوسط والجنوب شيء طبيعي، لا يدعو للإستغراب أو حتى الشك، من اوصل الإرهابيين جندي أو ضابط من […]

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