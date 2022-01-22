مقتل 3 من عناصر داعش بينهما قياديان بضربة لطيران القوة الجوية جنوبي الحضر

2022/01/22 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل 3 عناصر بعصابات داعش الإرهابية بينهما قياديان بضربة لطيران القوة الجوية جنوبي الحضر.

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