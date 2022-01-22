توضيح جديد من التربية بشأن قرار

2022/01/22 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن

قرار المحاولات الذي أصدرته مؤخراً

لطلبة السادس الإعدادي، لا يشمل

المتقدمين لأداء الامتحانات الخارجية.

وقالَ المتحدث الرسمي باسم الوزارة

حيدر فاروق السعدون للصحيفة

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