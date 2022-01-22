المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة: الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل

2022/01/22 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم

السبت، أن الحدود العراقية السورية

مؤمنة بالكامل، فيما قلل من خطورة

الإرهابيين الهاربين من أحد السجون

السورية.

وقال رسول في تصريح لل

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