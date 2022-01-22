بايدن يعيد إنتاج أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة وينعش آمال قطاع السيارات

2022/01/22 | 16:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن في 20 كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب سول ليب واشنطن (أ ف ب) – انضم الرئيس جو بايدن اليوم لإعلان شركة إنتل العملاقة عن استثمار ضخم بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة في وقت يساهم النقص في هذا […]

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