التضليل الإعلامي ترك الأطفال عرضة للمتحورة أوميكرون

2022/01/22 | 16:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – خلفت جائحة كوفيد-19 أعدادًا كبيرة من الوفيات بين البالغين في الولايات المتحدة خلال عامين، لكن الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون أدى إلى تسجيل إصابات بين الأطفال ودخول أعداد منهم المستشفيات فيما تجعلهم المعلومات المضللة المعارضة للتلقيح أكثر عرضة للمخاطر.ما زالت مخاطر وفاة الصغار من كوفيد-19 متدنية.ويقلل اللقاح من احتمالات […]

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