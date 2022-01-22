حادثة ديالى…غموض أسدل الليل أسرارها.!

2022/01/22 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش..حادثة التعرض الذي قامت به عناصر داعش فجر الجمعة على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى والتي راح ضحيتها أكثر من عشرة جنود بينهم ضابط برتبة ملازم، من المؤكد الذي لايحتاج إلى دليل أنه لن يكون الأخير في هجمات داعش وتعرضاته التي إزدادت شراسة بعد الأنسحاب […]

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