هونج كونج تحذر من تفاقم أزمة كورونا.. وقيود جديدة على الأبواب

2022/01/22 | 16:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر مسؤولون في قطاع الصحة بهونج كونج، السبت، من تفاقم انتشار مرض كوفيد-19 في المدينة مع زيادة الإصابات المشتبه بها وأكد مسؤولو الصحة أنه تم تسجيل نحو 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة على أنها إيجابية مبدئياً، السبت، تتمركز في ثلاثة مبان في حي كواي تشونج شمالي شبه جزيرة كولون.وذكرت […]

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