“فوضى السلاح بامركيا”.. سيدة تطلق النار على عاملة في  “ماكدونالدز”

2022/01/22 | 16:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في حادث جديد يعكس “فوضى السلاح” في الولايات المتحدة، أطلقت سيدة النار على عاملة في مطعم “ماكدونالدز” بعد خلاف بينهما على سعر البطاطا المقلية.ووجهت السلطات تهما جنائية لتيريكا كلاي (30 عاما)، بعد الحادث الذي وقع في سانت لويس بولاية ميسوري، وفقا لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية.واتهمت كلاي بـ”الاعتداء من الدرجة الأولى […]

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