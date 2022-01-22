2022/01/22 | 16:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعربت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن اختفاء ناشطتين أفغانيتين، داعية حركة “طالبان” الحاكمة في كابل إلى توفير المعلومات حولهما.وجاء في بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ونشر على صفحتها في “تويتر”، أن “الأمم المتحدة تشارك مخاوف متزايدة بشأن ورود تقارير حول اختفاء الناشطتين الأفغانيتين، تامانا […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تحث “طالبان” على الكشف عن مصير ناشطتين مختفيتين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تحث “طالبان” على الكشف عن مصير ناشطتين مختفيتين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تحث “طالبان” على الكشف عن مصير ناشطتين مختفيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).