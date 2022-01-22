تطمينات بشأن الحدود العراقية السورية واستعداد القوات الامنية

2022/01/22 | 16:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقايا داعش ليس لديها القدرة على مواجهة القوات العراقية .

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