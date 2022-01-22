من يعبث بأمن العراق؟!

2022/01/22 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عادل الجبوري || الأحداث والوقائع الدراماتيكية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأسبوعين الماضيين، وفي خضم ظروف وأوضاع سياسية حساسة، وفي ظل مرحلة مفصلية حرجة للغاية، تؤشر بما لا يقبل الشك إلى أن هناك أيادي تسعى جاهدة الى خلط الأوراق لتمرير الفتن والمؤامرات، مستغلة حالة التناحر والاختلاف السياسي الذي أفرزته النتائج المثيرة للجدل للانتخابات […]

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